В Татарстане появились три новых именных батальона для отправки в зону СВО

В Татарстане сформированы три новых батальона для отправки в зону СВО. Об этом проинформировали в Казанском высшем танковом училище.

Два из трех батальонов имеют танковую и артиллерийскую спецификацию. Первый носит имя Героя РФ Дамира Исламова, второй - имя Героя СССР Бориса Кузнецова.

О третьем батальоне пока известно мало, включая его название. Сообщается лишь, что все три подразделения состоят из профессиональных военных, которые заключили контракты с МО РФ и сейчас проходят боевое слаживание на военном полигоне в Оренбуржье.