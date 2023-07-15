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В Татарстане появились три новых именных батальона для отправки в зону спецоперации

В Татарстане появились три новых именных батальона для отправки в зону СВО
В Татарстане появились три новых именных батальона для отправки в зону спецоперации

Фото: открытые источники

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В Татарстане сформированы три новых батальона для отправки в зону СВО. Об этом проинформировали в Казанском высшем танковом училище.

Два из трех батальонов имеют танковую и артиллерийскую спецификацию. Первый носит имя Героя РФ Дамира Исламова, второй - имя Героя СССР Бориса Кузнецова.

О третьем батальоне пока известно мало, включая его название. Сообщается лишь, что все три подразделения состоят из профессиональных военных, которые заключили контракты с МО РФ и сейчас проходят боевое слаживание на военном полигоне в Оренбуржье.

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