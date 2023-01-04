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В Татарстане по поселку Высокая Гора разгуливает красавец-олень

В Татарстане по поселку Высокая Гора разгуливает красавец-олень

Фото: социальные сети

В Татарстане жители поселка Высокая Гора пребывают в полном недоумении, ведь по их поселку разгуливает самый настоящий красавец-олень. Дивного и редкого гостя засняли на видео. Кадры тут же появились в соцсетях.

На кадрах видно, как олень идет неспешно один по заснеженным улицам. Животное вяло реагирует на присутствие людей, озирается по сторонам. Есть версия, что он сбежал с какой-то частной фермы. Голова животного увенчана ветвистыми рогами.

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