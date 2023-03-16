В Татарстане по подозрению в вымогательстве задержан полпред Дагестана

В Татарстане по подозрению в вымогательстве задержали полпреда Дагестана

В Татарстане по подозрению в вымогательстве задержали полномочного представителя Дагестана. Речь идет о сумме в размере 6,7 миллиона рублей, пишут "Известия".

Предварительно, по делу пострадавшим является 67-летний генеральный директор строительной компании. Якобы ему угрожали расправой с августа 2020 года, чтобы он расплатился за несуществующий долг.

В начале этого года нервы потерпевшего сдали и он пошел в полицию. Начался поиск вымогателя, главным подозреваемым стал полпред Дагестана в РТ.

В отношении него возбуждено уголовное дело за вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере.

Неизвестно, действовал ли мужчина один или у него были подельники. Расследование продолжается. Согласно сайту Объединения народов Дагестана РТ, на посту полпреда сейчас находит Магомед Муслимов.