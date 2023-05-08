В Татарстане лодка перевернулась и чуть не лишила женщину руки, которая попала под винт

В Татарстане перевернувшаяся лодка чуть не лишила женщину руки - она попала под винт
Фото: ГУ МЧС РТ
На Волге в Зеленодольском районе РТ перевернулась лодка из ПВХ. В ней были двое, люди выпали за борт.
В ГУ МЧС РТ сообщили, что все произошло у одного из СНТ поселка Васильево.
Отчаливая от причала, лодка перевернулась, люди выбрали на берег своими силами.
Но при падении мужчина получил травму грудной клетки, его спутница чуть не лишилась руки - она попала под винт лодки. Женщину с серьзными рваными ранами доставили в больницу.
Мужчине также предложили услуги медиков, но ехать в больницу он отказался.