В Татарстане лодка перевернулась и чуть не лишила женщину руки, которая попала под винт

На Волге в Зеленодольском районе РТ перевернулась лодка из ПВХ. В ней были двое, люди выпали за борт.

В ГУ МЧС РТ сообщили, что все произошло у одного из СНТ поселка Васильево.

Отчаливая от причала, лодка перевернулась, люди выбрали на берег своими силами.

Но при падении мужчина получил травму грудной клетки, его спутница чуть не лишилась руки - она попала под винт лодки. Женщину с серьзными рваными ранами доставили в больницу.

Мужчине также предложили услуги медиков, но ехать в больницу он отказался.