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В Татарстане пьяная женщина поехала в садик за ребенком и устроила большое ДТП

Пьяная женщина в Татарстане отправилась в садик за ребенком и устроила большую дорожную аварию
В Татарстане пьяная женщина поехала в садик за ребенком и устроила большое ДТП

Фото: соцсети

В Татарстане женщина-водитель за рулем Hyundai отправилась в нетрезвом состоянии забирать ребенка из детского сада и устроила ДТП, пишет "Газета.ру" со ссылкой на социальные сети.

Инцидент произошел в поселке Салмачи. Кроссовер врезался в автомобили на встречной полосе, водители которых остановились в ожидании возможности совершить левый поворот.

После удара стоящий впереди кроссовер темного цвета отбросило на стоящую за ним белую Kia. В результате аварии пострадала женщина-водитель Kia и двое детей, они госпитализированы. Утверждается, что, по словам виновницы аварии, она ехала за ребенком в садик.

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