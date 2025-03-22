В Татарстане ожидается увеличение турпотока до 5%

В 2025 году количество туристов в Татарстане, по прогнозам, увеличится на 3−5% и достигнет 4,5−4,6 миллиона человек. Об этом сообщил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов. Подготовка туристических объектов к сезону уже началась.

В Казани, по информации городского комитета по развитию туризма, число туристов растёт на 200 тысяч человек ежегодно. Большинство гостей ожидаются в мае и летом, в том числе иностранные туристы из Китая, Индии, Ирана, Турции и Беларуси.