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В Татарстане отменили традиционную первомайскую демонстрацию, но предложили жителям республики альтернативу

В РТ отменена традиционная первомайская демонстрация, вместо нее предлагают выйти на акции и субботники
В Татарстане отменили традиционную первомайскую демонстрацию, но предложили жителям республики альтернативу

Фото: открытые источники

В Татарстане отменена традиционная первомайская демонстрация, такое решение принял Президиум Федерации профсоюзов РТ. Вместо шествия татарстанцам предлагают иной формат празднования Дня солидарности трудящихся - будут проводить субботники и мероприятия по благоустройству всех мест, в названии которых есть "1 мая" или "первомайский".

Акции пройдут в Казани и районах республики.

Дополнительно в этот день пройдут гуманитарные акции по сбору необходимого в поддержку бойцов СВО.

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