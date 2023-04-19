В РТ отменена традиционная первомайская демонстрация, вместо нее предлагают выйти на акции и субботники

В Татарстане отменена традиционная первомайская демонстрация, такое решение принял Президиум Федерации профсоюзов РТ. Вместо шествия татарстанцам предлагают иной формат празднования Дня солидарности трудящихся - будут проводить субботники и мероприятия по благоустройству всех мест, в названии которых есть "1 мая" или "первомайский".

Акции пройдут в Казани и районах республики.

Дополнительно в этот день пройдут гуманитарные акции по сбору необходимого в поддержку бойцов СВО.