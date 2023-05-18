В Татарстане откроют первый международный молодежный лагерь

В Иннополисе хотят организовать первый международный лагерь для молодежи из РФ и стран ОИС. Об этом проинформировал лидер регионального "Движения первых" Тимур Сулейманов в своем телеграм-канале.

Планируется, что лагерь будет работать в августе 2023 года, в смене примут участие ребята в возрасте от 14 до 18 лет. Смена будет работать по пяти направлениям - культура, дипломатия, медиа, туризм, цели устойчивого развития.

Иностранцы смогут посещать экскурсии по РТ. А местные смогут познакомиться с культурой стран, из которых приехали гости.