В Татарстане откроют первый международный молодежный лагерь

В Татарстане откроют первый международный лагерь для молодежи
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В Иннополисе хотят организовать первый международный лагерь для молодежи из РФ и стран ОИС. Об этом проинформировал лидер регионального "Движения первых" Тимур Сулейманов в своем телеграм-канале.
Планируется, что лагерь будет работать в августе 2023 года, в смене примут участие ребята в возрасте от 14 до 18 лет. Смена будет работать по пяти направлениям - культура, дипломатия, медиа, туризм, цели устойчивого развития.
Иностранцы смогут посещать экскурсии по РТ. А местные смогут познакомиться с культурой стран, из которых приехали гости.