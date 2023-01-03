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В Татарстане отец-шизофреник задушил семилетнего сына металлическим тросом после празднования Нового года

В Татарстане отец-шизофреник задушил семилетнего сына металлическим тросом после празднования Нового года

Фото: 24newnews.ru

Психически нездоровый житель Татарстана задушил своего 7-летнего сына металлическим тросом после вечеринки в доме жены 1 января. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, россиянин занимался хозяйственными работами в своем дворе. В какой-то момент он накинул металлическую петлю от электрической лебедки на шею своего ребенка и душил его до тех пор, пока тот не скончался. Затем он вернулся домой и спокойно рассказал о своем поступке жене и родственникам.

Пара рассталась давно, в последнее время, по некоторой информации, мужчина лечился от шизофрении у психиатра. В дом супруги его позвал семилетний сын, чтобы отметить Новый год в кругу семьи.

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