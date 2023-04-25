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В Татарстане осуждены двое мужчин, которые забили скалкой бомжа и выбросили его из окна

В Татарстане вынесли приговор двум мужчинам, забившим бомжа скалкой и выбросившим его из окна
В Татарстане осуждены двое мужчин, которые забили скалкой бомжа и выбросили его из окна

Фото: открытые источники

Верховный суд Татарстана принял решение по резонансному делу о зверском убийстве бездомного в Бугульме. Вынесен приговор 27-летнему и 61-летнему татарстанцам, которые признаны виновными в расправе над 52-летним мужчиной без определенного места жительства.

В СКР по РТ напомнили, что все случилось 9 мая прошлого года. Компания из нескольких мужчин и женщины выпивали, а потом поссорились с бездомным в доме на улице Гоголя. Пострадавшего избили руками, ногами и скалкой, мужчина пытался убежать от разъяренной компании, но его втащили обратно в квартиру, забили и выбросили со второго этажа. Тело измученного умершего мужчины поутру нашли прохожие.

Вину оба мужчины признали частично.

27-летнего татарстанца приговорили к 15,5 годам колонии особого режима, а 61-летнего подсудимого отправили в колонию строго режима на 14 лет, информирует республиканская прокуратура.

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