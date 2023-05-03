В Татарстане осудят аферистов, которые незаконно оформили инвалидность и украли 5 миллионов рублей

В Татарстане подошло к концу расследование громкого дела, фигурантами которого стали 10 человек. Все они обвиняются в крупном мошенничестве с получение выплат, предназначенных для инвалидов, проинформировал старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

На протяжении пяти лет, до 2022 года, группа незаконно получала пособия по инвалидности, оформив саму инвалидность по фиктивным документам. ПФР РТ и Республиканский центр матпомощи понесли ущерб на сумму более 5 миллионов.

Отмечается, что все уголовные дела в отношении фигурантов направлены с утвержденным обвинительным заключением в суд, который рассмотрит их и вынесет вердикты.