В Татарстане появится оперативный штаб для выявления земель с большим туристическим потенциалом

В Татарстане собираются найти участки с большим туристическим потенциалом. Для этого в регионе скоро появится специальный оперативный штаб, который будет работать именно в этом направлении.

Республика Татарстан стал участником проекта "Земля для туризма", реализуемого по инициативе и поручению замглавы Правительства РФ Марата Хуснуллина.

Будет создан специальный сервис, в котором будет содержаться детальная информация о свободных участках, на которых можно строить отели, технопарки. З

астройщикам и предпринимателям будет проще выбрать земли для строительства объектов, которые потом привлекут в регион туристов. Много интересного в сервисе найдут для себя и потенциальные инвесторы туристического сектора.