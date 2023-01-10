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В Татарстане опять объявлено штормовое предупреждение из-за аномальных морозов на 11 января

В Татарстане опять объявлено штормовое предупреждение из-за аномальных морозов на 11 января

Фото: vzsar.ru

Республиканский Гидрометцентр снова объявил в Татарстане штормовое предупреждение, связанное с аномально низкими температурами, установившимися в регионе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По прогнозам, ночью 11 января в регионе ожидают сильный мороз, температура воздуха упадет до -29..-34°, в отдельных районах -35..-40°. Днем 11 января температуры повысятся до -16..-21°, на востоке до -24°.

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