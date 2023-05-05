Новости Казани
· Служба новостей

В Татарстане опять начали расти цены на бензин, которые почти не менялись с начала года

В Татарстане опять растут цены на бензин, которые почти не менялись с начала 2023 года
В Татарстане опять начали расти цены на бензин, которые почти не менялись с начала года

Фото: открытые источники

Татарстанстат пришел к выводу, что в регионе опять пошли в рост цены на бензин. Они почти не менялись с начала текущего года.

За период с 24 апреля по 2 мая, подсчитали эксперты по статистике, подорожали все виды бензина. АИ-98 вырос с 60,77 рубля до 60,9 рубля. АИ-92 теперь стоит 46 рублей за литр, а 95-й бензин подорожал до 49,55 рубля за литр.

А вот дизельное топливо, которое ранее показывало некоторый рост, сейчас осталось неизменным по цене - 54,63 рубля за литр.

Следующая новость ↓

Популярное

Общество

11 часов назад

Есть в каждом магазине: российский крем оказался дешевле и лучше французского люкса

Общество

17 часов назад

«Вернется домой с СВО, а работы у него нет»: в Госдуму внесли проект закона о приостановке трудовых договоров с участниками спецоперации

сеген тарак

Новости Казани

7 часов назад

В Татарстане мобилизованный, которого объявили погибшим в СВО, внезапно вернулся домой живым

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Дачный сезон близко: как казанцам избежать штрафа при обустройстве дома и участка

массаж плеч в Красноярске

Общество

14 часов назад

Повысят еще на 10%: пенсионеров ждет рекордная за 10 лет индексация

Новости Казани

7 часов назад

В Татарстан придет похолодание до -3 градусов и пойдет снег

Общество

21 час назад

Будете жить, как в сказке: эти имена носят самые надежные и заботливые мужчины

Новости Казани

2 часа назад

В зоне СВО при выполнении боевых задач погибли подполковник и капитан полиции из Татарстана
Новости Казани
день назад

В столице Татарстана открыта стела "Казань - город трудовой доблести"

В столице Татарстана открыта стела "Казань - город трудовой доблести"

Новости Казани

12 минут назад

В Татарстане на территории госзаказника поймали четверых браконьеров

Новости Казани

17 минут назад

На Татарстан идет сильная гроза со шкальным ветром

Новости Казани

27 минут назад

В Казани по ряду улиц с 8 по 10 мая запретят ездить на самокатах и велосипедах

Новости Казани

32 минуты назад

В Казани по окончании салюта в День Победы подадут 19 специальных автобусов
Избивали шнуром и заковывали в наручники: сестра обвиняет родителей-юристов в издевательствах над младшей сестрой
Лонгриды
2 дня назад

Избивали шнуром и заковывали в наручники: сестра обвиняет родителей-юристов в издевательствах над младшей сестрой

Новости Казани

37 минут назад

В Татарстане опять начали расти цены на бензин, которые почти не менялись с начала года

Новости Казани

47 минут назад

Начальником Управления гражданской защиты Казани стал Сергей Чанкин

Новости Казани

2 часа назад

С 10 мая в Татарстане вырастет стоимость проезда в автобусах сообщением "Зеленодольск - Казань"
Казанцы готовы на все: 14 неочевидных советов, чтобы подготовиться к лету
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Казанцы готовы на все: 14 неочевидных советов, чтобы подготовиться к лету