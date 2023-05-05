В Татарстане опять растут цены на бензин, которые почти не менялись с начала 2023 года

Татарстанстат пришел к выводу, что в регионе опять пошли в рост цены на бензин. Они почти не менялись с начала текущего года.

За период с 24 апреля по 2 мая, подсчитали эксперты по статистике, подорожали все виды бензина. АИ-98 вырос с 60,77 рубля до 60,9 рубля. АИ-92 теперь стоит 46 рублей за литр, а 95-й бензин подорожал до 49,55 рубля за литр.

А вот дизельное топливо, которое ранее показывало некоторый рост, сейчас осталось неизменным по цене - 54,63 рубля за литр.

