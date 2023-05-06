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В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за гроз и шквального ветра

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за гроз и шквального ветра
В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за гроз и шквального ветра

Фото: открытые источники

В связи со значительным ухудшением погодной ситуации в Татарстане объявили штормовое предупреждение. Об этом информирует ГУ МЧС РФ поп Татарстану, опираясь на данные, предоставленные республиканским Гидрометцентром.

Сегодня с 12:00 до 19:00 в республике ожидаются грозы, ливни, а также ветер порывами, достигающими 24 метров в секунду.

В спасательном ведомстве напомнили, что в такой обстановке на дорогах может быть затруднено движение, есть риски падений деревьев, повреждений линий электропередачи. Если нет возможности остаться дома, на улице важно держаться подальше от рекламных щитов, шатких конструкций, ремонтируемых фасадов.

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