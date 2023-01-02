В Татарстане новогодние салюты покалечили 6 человек, включая троих детей

В Татарстане из-за применения пиротехники в честь Нового года пострадали 6 человек, трое из них - дети.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РТ со ссылкой на республиканский центр медицины катастроф Минздрава РТ.

Так, мальчик 2015 года рождения был госпитализирован в ДРКБ с ожогами второй степени плеча и кисти. Мужчина 1984 года рождения получил ожоги лица и роговицы глаза. Его госпитализирован, остальные находятся на амбулаторном лечении.

Уже 2 января в Казани на улице Макаренко мужчина 1978 года рождения получил ожоги левой кисти, запуская фейерверк. Он направлен на амбулаторное лечение.