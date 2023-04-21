В Татарстане назван идеальный возраст для рождения первенца

В Татарстане определили оптимальный возраст для рождения первого ребенка. Оказалось, что лучше всего становиться родителем в 19-25 лет, сообщает ЦУР РТ.

По статистике, в Татарстане женщины обычно решаются на рождение первенца в период с 29 до 30 лет.

В среднем по России возраст женщины, впервые ставшей мамой, составляет 31 год.

Медики советует не затягивать с рождением ребенка, поскольку после 30 лет у женщин уменьшается фертильность, начинают давать знать о себе хронические болезни, ухудшается качество яйцеклеток.

