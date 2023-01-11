В Татарстане назначили нового министра по делам молодежи: им стал Ринат Садыков

Сегодня, 11 января, стало офииально известно о назначении на должность министра по делам молодежи Республики Татарстан 36-летнего Рината Садыкова. В последние он он исполнял обязанности главы министерства, а до того - около 1,5 лет был первым замом министра по делам молодежи республики.

Предшественник Садыкова - Тимур Сулейманов - на днях перешел на должность помощника президента Татарстана. Теперь он руководит региональным отделением вновь созданного с подачи президента Путина российского движения "Движение Первых".