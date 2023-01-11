Новости Казани
· Служба новостей

В Татарстане назначили нового министра по делам молодежи: им стал Ринат Садыков

В Татарстане назначили нового министра по делам молодежи: им стал Ринат Садыков

Фото: kazan24.ru

Сегодня, 11 января, стало офииально известно о назначении на должность министра по делам молодежи Республики Татарстан 36-летнего Рината Садыкова. В последние он он исполнял обязанности главы министерства, а до того - около 1,5 лет был первым замом министра по делам молодежи республики.

Предшественник Садыкова - Тимур Сулейманов - на днях перешел на должность помощника президента Татарстана. Теперь он руководит региональным отделением вновь созданного с подачи президента Путина российского движения "Движение Первых".

Следующая новость ↓

Популярное

Новости мира

день назад

В Сети опубликовали обнаженные фото герцогини Кейт Миддлтон и доказательства измен принца Уильяма

Новости России

день назад

В Кремле дали официальный ответ на сообщения о новой волне частичной мобилизации с 15 января

Новости России

день назад

Увлекающийся "Майнкрафтом" семиклассник покончил с собой, когда родители не дали денег на новый компьютер

Новости Казани

день назад

Профессор КФУ: таких жутких холодов Казань не видела уже 36 лет, но подождать осталось недолго

Редакция помогает

3 дня назад

Цена вопроса от 100 рублей: казанцам показали, где нужно закупать неочевидные подарки к Новому году

Профи - занятия с дошкольниками по подготовке к школе

Новости России

15 часов назад

Казнить нельзя помиловать: украинские олигархи готовят покушение на президента Украины Владимира Зеленского

Новости России

4 часа назад

В женском монастыре разразился сексуальный скандал: там детей водили к козам

Новости России

день назад

Самолет с пассажирами рухнул из-за обледенения, погибли люди
Новости Казани
2 часа назад

В Казани ночью пожилая семейная пара пострадала на пожаре в частном доме

В Казани ночью пожилая семейная пара пострадала на пожаре в частном доме

Новости Казани

30 минут назад

В Татарстане назначили нового министра по делам молодежи: им стал Ринат Садыков

Новости России

35 минут назад

ЧВК "Вагнер" передали ВСУ шифровку: никаких хороших новостей для нацистов в ней нет

Новости мира

час назад

В кабинете Байдена нашли секретные документы: Джо сильно удивился и сказал, что не знает об их содержании

Новости России

2 часа назад

Помощник Кадырова Алаудинов заявил о необходимости провести в России мобилизацию "еще вчера"
Хоккеист ХК «Ак Барс» сознался, что отдавал деньги на «подкуп» вора в законе Ромы Сыча

Новости России

4 часа назад

В женском монастыре разразился сексуальный скандал: там детей водили к козам

Новости России

4 часа назад

"Мы даже позывные друг друга не запоминаем - какой смысл?": боец ВСУ признался, что в Соледаре погибших уже даже не считают

Новости России

4 часа назад

Побывавший в украинском плену ополченец из ДНР рассказал, как укровоины пытают пленных ножом и током
Это не стоит делать в поликлиниках: казанцам показали, за какими услугами лучше обратиться в платную клинику