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В Татарстане Наталья Кондратова займет пост первого замглавы Минэкономики республики

В Татарстане пост первого замминистра Минэкономики РТ займет Наталья Кондратова
В Татарстане Наталья Кондратова займет пост первого замглавы Минэкономики республики

Фото: открытые источники

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С 25 мая 2023 года пост первого зама министра экономики Татарстана займет Наталья Кондратова. Она возглавит Департамент развития предпринимательства и конкуренции. Распоряжение о назначении подписано премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.
Ранее министр экономики республики имел только одного первого зама. Сейчас таковых будет два - Олег Пелевин и Наталья Кондратова.

Кондратова - уроженка Казани. В 2005 году окончила Казанский технологический университет, получив диплом специалиста по государственному и муниципальному управлению. Позднее проходила курсы повышения квалификации в Высшей школе государственного и муниципального управления КФУ.

Начинала работу с должности методиста в Институте госслужбы при Президенте Татарстана.

В Минэкономики РТ пришла в 2009 году, став ведущим советником отдела развития Управления территориального развития.
С 2016 по 2018 год — заместитель начальника отдела развития муниципальных образований Управления территориального развития Министерства экономики РТ.

В сентябре 2019 года стала заместителем министра экономики РТ.
Является Почетным экономистом Татарстана.

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