В Татарстане найдено тело пенсионера с обглоданным лицом: стариком питалась его домашняя кошка

В одном из районов Республики Татарстан родственники обнаружили тело своего дедушки с обглоданным лицом. У него были обкусаны губа, щека и отсутствовали усы с одной стороны лица, пишет 116.RU со ссылкой на собственный источник.

Дедушка несколько дней не отвечал на звонки родственников. Тогда семья собралась и сама поехала к деду. Его нашли мертвым с обглоданным лицом, сообщили в полицию.

Кроме трупа хозяина в доме была еще и его кошка, которую несколько дней после гибели пенсионера никто не кормил. В обглоданном лице дедушки винят именно ее либо мышей, которые тоже могли обитать в частном доме.

Причину смерти установят судмедэксперты.

