В Татарстане найдено тело пенсионера с обглоданным лицом: стариком питалась его домашняя кошка
Фото: gamerwall.pro
В одном из районов Республики Татарстан родственники обнаружили тело своего дедушки с обглоданным лицом. У него были обкусаны губа, щека и отсутствовали усы с одной стороны лица, пишет 116.RU со ссылкой на собственный источник.
Дедушка несколько дней не отвечал на звонки родственников. Тогда семья собралась и сама поехала к деду. Его нашли мертвым с обглоданным лицом, сообщили в полицию.
Кроме трупа хозяина в доме была еще и его кошка, которую несколько дней после гибели пенсионера никто не кормил. В обглоданном лице дедушки винят именно ее либо мышей, которые тоже могли обитать в частном доме.
Причину смерти установят судмедэксперты.