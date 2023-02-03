Новости Казани
· Служба новостей

В Татарстане начали реконструкцию участков трассы М-7

В Татарстане начали реконструкцию участков трассы М-7

Фото: protatarstan.ru

В Татарстане начали реконструкцию участков трассы М7 "Волга", которая входит в состав маршрута Казань - Екатеринбург, об этом проинформировал руководитель "Росавтодора" Роман Новиков.

К 2024 году планируется построить 10 транспортных развязок и 11 путепроводов. Количество полос на дороге будет увеличено с двух до четырех.

Общая протяженность реконструируемых участков составит 96,4 километра. На сегодняшний день рабочие приступили к работам в Тукаевском, Мензелинском и Актанышском районах республики.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

Бывший боец ЧВК "Вагнер" сбежал на Украину, попросив "не поминать его лихом"

Редакция помогает

22 часа назад

"Не бургерами же угощать": куда казанцам отвести на свидание своих половинок, чтобы впечатлить

к поставить сетку от тараканов

Новости Казани

день назад

Трое иностранных студентов в Казани изнасиловали школьницу: насиловали четыре часа

Новости России

2 дня назад

“Мишустин, помоги!”: рабочие рыбного порта не хотят увольняться

Профи - учиться играть на гитаре

Новости мира

22 часа назад

Тут таких сильно не любят: ВС РФ за секунды уничтожили на Украине американские танки Abrams с символикой ЛГБТ

Новости России

день назад

"Сдулись моментально": обученные в Британии солдаты ВСУ после 20 минут первого боя решили сдаться

Новости России

день назад

Два брата в селе три года держали в рабстве девушку

Новости Казани

23 часа назад

В ходе спецоперации на Украине под Артемовском погиб "вагнеровец" из Татарстана Денис Зарипов

Новости Казани

17 часов назад

Троицу иностранных студентов, изнасиловавших в Казани 14-летнюю школьницу, отправили под арест
Новости Казани
3 часа назад

"Это семейный заработок!": обвиненные в изнасиловании школьницы иностранные студенты в Казани, обвинили свою жертву в проституции

"Это семейный заработок!": обвиненные в изнасиловании школьницы иностранные студенты в Казани, обвинили свою жертву в проституции

Новости мира

минуту назад

Бывший американский посол в Москве предложил устроить России "большой взрыв"

Редакция помогает

день назад

Нелюбителям холода показали, куда податься: где в Казани можно тепло и уютно отдохнуть

Новости Казани

час назад

В Казани женщина жестоко зарезала свою сестру-близнеца из-за наследства

Новости Казани

2 часа назад

У жительницы Татарстана, прилетевшей из Азии, обнаружена опасная лихорадка денге
В Татарстане начали реконструкцию участков трассы М-7

Новости Казани

3 часа назад

СМИ: в Казани пластический хирург изуродовал женщине лицо

Новости Казани

3 часа назад

По-самурайски: в Казани мужчины вежливо пожали друг другу руки и тут же начали массовую драку

Новости России

3 часа назад

41-летний отец убил двух маленьких сыновей и покончил с собой: жена и дочь успели сбежать
Гид по Казани: акции, скидки и необычные предложения города