В Татарстане начали реконструкцию участков трассы М-7

В Татарстане начали реконструкцию участков трассы М7 "Волга", которая входит в состав маршрута Казань - Екатеринбург, об этом проинформировал руководитель "Росавтодора" Роман Новиков.

К 2024 году планируется построить 10 транспортных развязок и 11 путепроводов. Количество полос на дороге будет увеличено с двух до четырех.

Общая протяженность реконструируемых участков составит 96,4 километра. На сегодняшний день рабочие приступили к работам в Тукаевском, Мензелинском и Актанышском районах республики.