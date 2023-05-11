В Татарстане на три недели ограничат пребывание в лесах из-за обработки от вредителей

В Татарстане принято решение на три недели ограничить посещение лесов ввиду обработки от вредителей, постановление подписано премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

Такие мероприятия проведут в лесах Азнакаевского, Аксубаевского, Актанышского, Алексеевского, Алькеевского, и других районов республики.

В леса на этот период запрещен не только вход, но и въезд транспорта. Татарстанцы, которые работают в лесу, получат уведомдения Минлесхоза за 10 суток до начала мероприятий.