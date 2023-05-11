Новости Казани
· Служба новостей

В Татарстане на три недели ограничат посещение лесов из-за обработки от вредителей

В Татарстане на три недели ограничат пребывание в лесах из-за обработки от вредителей
В Татарстане на три недели ограничат посещение лесов из-за обработки от вредителей

Фото: открытые источники

В Татарстане принято решение на три недели ограничить посещение лесов ввиду обработки от вредителей, постановление подписано премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

Такие мероприятия проведут в лесах Азнакаевского, Аксубаевского, Актанышского, Алексеевского, Алькеевского, и других районов республики.

В леса на этот период запрещен не только вход, но и въезд транспорта. Татарстанцы, которые работают в лесу, получат уведомдения Минлесхоза за 10 суток до начала мероприятий.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

22 часа назад

В Казани нашли новое место для Соборной мечети

Гид по скидкам Казани

день назад

«Все это в Татарстане!»: глемпинги, базы отдыха и эко-отели, куда стоит отправиться этой весной

сетка на газовую колонку от тараканов установить

Новости Казани

день назад

В Татарстане при падении параплана погиб пилот

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Топ необходимых советов для казанских мам: как вырастить счастливого ребенка и не сойти с ума

постройка каркасных домов под ключ в Нижнем Новгороде

Новости Казани

21 час назад

В Казани на улицах появилась новая разметка

Новости Казани

день назад

"Лютый холод": синоптики предупредили жителей Татарстана о заморозках после майских праздников

Новости Казани

день назад

Нелюди: под Казанью вандалы осквернили памятник воинам, павшим в Великой Отечественной войне

Новости Казани

21 час назад

В Казани дерево обрушилось на припаркованный автомобиль

Новости Казани

день назад

Татарстан не попал в ТОП-20 регионов России по динамике заработных плат, но названы сроки, когда в РТ начнут получать по 100 тысяч в месяц
Новости Казани
день назад

55 тысяч человек пришли на парад Победы в Казани

55 тысяч человек пришли на парад Победы в Казани

Новости Казани

3 минуты назад

В Казани в поселке Борисоглебское закрыли мост через Сухую реку до конца октября

Гид по скидкам Казани

день назад

Сюда лучше идти вечером: гид по необычным локациям Казани

Новости Казани

час назад

В Казани под мостом Миллениум нашли труп молодого человека

Новости Казани

час назад

Объекты Казанского кремля отремонтируют за 367 миллионов рублей
В Казани появились билборды с портретами героев Великой Отечественной войны
Новости Казани
день назад

В Казани появились билборды с портретами героев Великой Отечественной войны

Новости Казани

час назад

В годовщину стрельбы в казанской гимназии № 175 школы в Казани получили сообщения с угрозами

Новости Казани

4 часа назад

Президентом студенческой Лиги Татарстана стал Шамиль Якупов

Новости Казани

22 часа назад

В Казани спасатели помогли мужчине, свалившемуся с шестиметрового склона
Гид по Казани: акции, скидки и необычные предложения города
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Гид по Казани: акции, скидки и необычные предложения города