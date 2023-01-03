В Татарстане на трассе в лобовом ДТП двое погибли и трое пострадали
Фото: очевидцы
Смертельная авария случилось накануне на 298-м километре трассы Казань-Оренбург в Бугульминском районе Республики Татарстан.
Предварительно установлено, что 29-летний водитель иномарки не выбрал безопасной скорости и оказался на встречно полосе, где совершил лобовое столкновение с "Опелем".
В результате aварии водитель и пассажир первого автомобиля cкончались на месте. Кроме того, травмы получили 53-летняя пaссажирка и двухгодовалый ребенок из этой же машины, а также вoдитель "Опеля".