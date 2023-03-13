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В Татарстане на трассе в ДТП с минивэном пострадали пять человек, включая двух детей

Пять человек пострадали в ДТП на трассе в Татарстане
В Татарстане на трассе в ДТП с минивэном пострадали пять человек, включая двух детей

Фото: Татар-Информ

В Татарстане на трассе Набережные Челны – поселок Новый произошло ДТП с участием двух детей. Там столкнулись минивэн Toyota и легковой автомобиль KIA.

По предварительным данным, за рулем Toyota был 39-летний мужчина. Он двигался со стороны Челнов и на нерегулируемом перекрестке при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Kia Rio, который ехал по встречной полосе. Предварительно, пострадали пять человек, в том числе двое детей.

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