В Татарстане на трассе в ДТП с минивэном пострадали пять человек, включая двух детей

Пять человек пострадали в ДТП на трассе в Татарстане

В Татарстане на трассе Набережные Челны – поселок Новый произошло ДТП с участием двух детей. Там столкнулись минивэн Toyota и легковой автомобиль KIA.

По предварительным данным, за рулем Toyota был 39-летний мужчина. Он двигался со стороны Челнов и на нерегулируемом перекрестке при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Kia Rio, который ехал по встречной полосе. Предварительно, пострадали пять человек, в том числе двое детей.

