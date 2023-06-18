В Татарстане на трассе фура снесла припаркованную легковушку: осталась только груда железа

Накануне на автодороге Челны-Казань случилось жесткое ДТП. Грузовик MAN снес припаркованную на обочине дороги иномарку. Легковой автомобиль превратился в груду металла и оказался выброшенным с дороги.

Две молодые женщины в салоне иномарки не смогли завести ее, а потому и остались на обочине. Они вызвали эвакуатор и вышли из авто. Это и спасло их, поскольку уже через несколько мгновений фура протаранила легковушку.

