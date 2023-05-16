В Татарстане на содержание дорог выделили дополнительно еще 2,3 миллиарда рублей

В Татарстане принято решение выделить еще 2,3 миллиарда рублей на содеражение дорог, заказ появился на портале государственных закупок. Деньги пойдут на пять районов республики.

Так, говорится в технической документации тендера, дорогам Альметьевского района достанется 572 миллиона. Дополнительное финансирование достанется Азнакаевскому, Алькеевскому, Агрызскому и Зеленодольскому районам.

Ранее было выделено 13 миллиардов рублей на содержание дорог в 24 районах РТ. Самая большая часть - 716,5 миллиона - досталась Тукаевскому району.