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В Татарстане на содержание автодорог выделено еще более 2 миллиардов рублей

В Татарстане на содержание дорог выделили дополнительно еще 2,3 миллиарда рублей
В Татарстане на содержание автодорог выделено еще более 2 миллиардов рублей

Фото: открытые источники

В Татарстане принято решение выделить еще 2,3 миллиарда рублей на содеражение дорог, заказ появился на портале государственных закупок. Деньги пойдут на пять районов республики.

Так, говорится в технической документации тендера, дорогам Альметьевского района достанется 572 миллиона. Дополнительное финансирование достанется Азнакаевскому, Алькеевскому, Агрызскому и Зеленодольскому районам.

Ранее было выделено 13 миллиардов рублей на содержание дорог в 24 районах РТ. Самая большая часть - 716,5 миллиона - досталась Тукаевскому району.

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