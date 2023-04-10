В Татарстане ищут семейную пару, которая пропала на рыбалке: тело погибшего мужа уже нашли

В Татарстане, в Агрызском районе у населенного пункта Красный Бор найден мертвым мужчина-рыбак. Он и его супруга пропали 7 апреля, в пятницу. Тело жены пока найти не удалось, сообщает ГУ МЧС РТ.

Отдельно подчеркивается, что и муж и жена нарушили введенный в республике запрет на рыбалку с лодок. Они отправились на лодке до начала навигации.

Перевернутую лодку нашли свободно дрейфующей в 700 метрах от береговой линии. Тело мужчины было без спасательного жилета.

