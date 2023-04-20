В Татарстане 222 миллиона рублей выделят на ремонт семи больниц

На проведение капитального ремонта семи больниц в Татарстане решено выделить 222,6 миллиона рублей. Таковы данные тендера, который появился на портале государственных закупок.

В частности, для Черемшанской больницы предусмотрели 51 миллион, для районной больницы в Елабуге - 46,2 миллиона. Сабинская больница получит 72 миллиона рублей для капитального ремонта.

29,3 миллиона рублей предназначены для ремонта детской больницы №1 в Казани, на больницу № 12 на Лечебной,7 предусмотрели 20,3 миллиона.

Бурметьевский ФАП Нурлатской районной больницы получит на ремонт 1,8 миллиона, такая же сумма причитается ДРКБ.