В Татарстане на ремонт четырех военкоматов выделено более 162 миллионов рублей

В Татарстане планируют капитально отремонтировать и привести в порядок четыре военных комиссариата, на это выделят 162 миллиона 76 тысяч рублей, говорится в документации на портале государственных закупок.

Ремонт проведут в военкомате Алькеевского и Спасского районов, в военкоматах Центрального и Автозаводского районов в Челнах, в Рыбно-Слободном военкомате, также отремонтируют комиссариат в Нурлате.

В техническом задании указаны строительно-монтажные работы, но помимо того планируется закупить и собрать оборудование, мебель, необходимый инвентарь и привести в порядок прилегающие к зданиям военкоматов территории.

Завершены работы должны быть до 1 декабря текущего года.