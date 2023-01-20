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В Татарстане мужчину жестоко избили скалкой и выбросили из окна: труп нашли прохожие

В Татарстане мужчину жестоко избили скалкой и выбросили из окна: труп нашли прохожие

Фото: smartik.ru

В Татарстане закончено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Бугульмы, которые жестоко расправились со своим товарищем.

27-летний и 60-летний фигуранты дела в мае прошлого года отмечали День Победы в компании из нескольких мужчин и женщин. Не обошлось без спиртного. Все происходило в квартире на улице Гоголя в Бугульме.

В какой-то момент праздник обернулся скандалом, в ходе которого 52-летнего участника застолья - мужчину без определенного места жительства - избили ногами, руками и скалкой. Жертва пыталась убежать, но его поймали и опять затащили в квартиру, а после истязаний выбросили из окна со второго этажа. Бомж погиб. Утром бездыханное тело нашли прохожие.

Обвиняемые не признали свою вину, они находятся под стражей. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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