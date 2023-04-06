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В Татарстане мужчину доставили в больницу с ожогом после того, как у него в руке взорвалась электронная сигарета

В Татарстане госпитализирован мужчина, у которого в руке взорвалась электронная сигарета
В Татарстане мужчину доставили в больницу с ожогом после того, как у него в руке взорвалась электронная сигарета

Фото: открытые источники

В Татарстане в больницу доставили мужчину, у которого в руке взорвалась электронная сигарета. По данным пресс-службы Нижнекамской центральной районного больницы, 23-летний мужчина доставлен с ожогами.

Он рассказал врачам, что совершенно "ничего не понял". Просто ощутил резкую боль в ладони - она обгорела. Мужчина опустил почерневшую руку в тазик с холодной водой и вызвал скорую медицинскую помощь.

Оказалось, что взорвавшаяся электронная сигарета вызвала ожог второй степени. Часть нежизнеспособных участков руки врачам пришлось удалить. Сейчас пострадавший находится в хирургии, домой его отпустят, когда рана начнет затягиваться.

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