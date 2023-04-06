В Татарстане госпитализирован мужчина, у которого в руке взорвалась электронная сигарета

В Татарстане в больницу доставили мужчину, у которого в руке взорвалась электронная сигарета. По данным пресс-службы Нижнекамской центральной районного больницы, 23-летний мужчина доставлен с ожогами.

Он рассказал врачам, что совершенно "ничего не понял". Просто ощутил резкую боль в ладони - она обгорела. Мужчина опустил почерневшую руку в тазик с холодной водой и вызвал скорую медицинскую помощь.

Оказалось, что взорвавшаяся электронная сигарета вызвала ожог второй степени. Часть нежизнеспособных участков руки врачам пришлось удалить. Сейчас пострадавший находится в хирургии, домой его отпустят, когда рана начнет затягиваться.