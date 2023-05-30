В Татарстане мужчина вступился за тещу и был за это убит тестем

В Татарстане мужчина вступился за тещу, но за это был убит тестем
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Татарстанец заступился за тещу, за что был убит тестем. Подробности семейной драмы в Нижнекамске озвучили в республиканском Следкоме.
В день трагедии мужчина со своей гражданской супругой, ее дочкой и зятем решили выпить и душевно посидеть.
65-летний тесть начал ссориться со своей женой. За честь тещи вступился 45-летний зять. Это разозлило тестя, он набросился на мужа дочки с ножом и нанес ему смертельные ранения.
Правоохранители устанавливают детали произошедшего. Возбуждено уголовное дело.