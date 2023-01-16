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В Татарстане мужчина убил жену из-за дележки совместно нажитого имущества

В Татарстане мужчина убил жену из-за дележки совместно нажитого имущества

Фото: novyefoto.ru

В Набережных Челнах мужчина обвиняется в убийстве собственной жены из-за дележки имущества. Об этом проинформировали в пресс-службе Следственного комитета РФ по РТ.

Следователи считают, что обвиняемый татарстанец делил со своей 50-летней женой имущество после развода. Свою долю он хотел выкупить за 900 тысяч рублей, но экс-жена потребовала еще 600 тысяч.

В ответ на это обвиняемый ударил ее кулаком, а потом задушил. Злоумышленник зарыл тело в огороде. О пропаже в полицию сообщили родственники потерпевшей, которые обеспокоились ее исчезновением. Следственные органы обнаружили тело 26 августа.

Суд заключил мужчину под стражу. Сейчас следствие собрало достаточно доказательств, дело направлено в суд.

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