В Татарстане молодые мужчина и женщина стали жертвами пожара в садовом домике

Минувшей ночью в Татарстане случился смертельный пожар, который унес жизни двух человек. На территори СНТ "Турбина" в Тукаевском районе республики загорелся садовый дом из кирпича, площадь пожара составила 36 квадратных метров.

По данным ГУ МЧС РТ, во время разбора сгоревших конструкций пожарные обнаружили два тела - погибли женщина 1995 года рождения и мужчина 1998 года рождения.

Предварительно, причиной пожара могло стать нарушение правил использования и монтажа электрического оборудования.

