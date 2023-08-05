В Татарстане мужчина хотел сбежать на Украину и стать террористом, но ему помешал запой

Татарстанец собирался сбежать на Украину, чтобы влиться в дружные ряды террористов запрещенной организации, но ему помешал собственный запой. Приняв решение, мужчина решил это отметить и ушел в запой на полтора месяца, пишет SHOT.

О намерениях его стало известно только потому, что его четырежды задерживали за "лютые пьянки".

28-летний житель Татарстана шел к цели - перебрался в Белгородскую область, чтобы перейти границу. А перед побегом и решил выпить для храбрости.

С этого все и началось. После первого дебоша его задержали на 10 суток, потом опять задержали на 10 суток. В одно из задержаний татарстанец и обмолвился, куда и зачем изначально собирался. Его обвиняют в покушении на государственную измену.

