В Татарстане мужчина частично ослеп, получив удар в глаз

В Татарстане 48-летнего жителя Зеленодольска обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

По данным следствия, все произошло в июле 2022 года. Два соседа по садоводческому товариществу «Атлашкино-1» поссорились. Конфликт перерос в драку. 48-летний дачник ударил оппонента кулаком в глаз. В результате пострадавший получил серьезную травму - он частично ослеп.

Для рассмотрения уголовное дело направлено в Зеленодольский городской суд.

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