В Татарстане хотят построить китайский завод пластиковых изделий

В Татарстане может появиться китайское производство пластиковых изделий. Делегация из КНР прибыла в Набережные Челны накануне, именно там первоначально планируется разместить данное производство.

Руководитель исполкома Автограда Фарид Салахов провел встречу с главой индустриального парка Сунь Гуйвэем и главой "Циндао Хайбоюань Электроник Пластик" Чжан Шуньсянем.

Обсудили вопросы международного сотрудничества, особенно - в свете антироссийских санкций. Планируется наладить производство пластиковых изделий, пенопласта для бытовой техники и авто.

Китайские специалисты предложили разместить завод на одном из свободных земельных участков или же на территории индустриального парка.

Следующий визит в Челны эксперты из КНР намерены нанести в мае.