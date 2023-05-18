В Татарстане планируют открыть еще один распределительный центр Wildberries

В Татарстане может появиться еще один распределительный центр Wildberries, его планируется создать в Пестречинском районе республики, пишет "РБК".

Сейчас на территории района возводят частный индустриальный парк "М7 Шали". Площадь комплекса превышает 34 га.

Руководитель Wildberries Татьяна Бакальчук считает расположение индустриального парка очень удобным для распределительного центра, поскольку это позволит сократить время на путь до Москвы почти вдвое.