В Татарстане места захоронения богословов сопроводили QR-кодами

В Татарстане могилы богословов сопроводили QR-кодами
Фото: ДУМ РТ
В Казани на Ново-Татарском кладбище на ряде могил появились QR-коды. Они размещены на местах захоронений известных татарских деятелей и богословов. Наведя камеру на QR-код, любой желающий сможет узнать больше о похороненном человеке.
Если могила показывает только имя и годы жизни, то информация по QR-коду расскажет о том, как и когда жил человек, чем он прославился и почему вошел в историю.
По приблизительным подсчетам, на кладбище в Казани похоронены около сотни мусульманских религиозных деятелей, просветителей и ученых.