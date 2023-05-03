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В Татарстане могилы богословов сопроводили QR-кодами

В Татарстане места захоронения богословов сопроводили QR-кодами
В Татарстане могилы богословов сопроводили QR-кодами

Фото: ДУМ РТ

В Казани на Ново-Татарском кладбище на ряде могил появились QR-коды. Они размещены на местах захоронений известных татарских деятелей и богословов. Наведя камеру на QR-код, любой желающий сможет узнать больше о похороненном человеке.

Если могила показывает только имя и годы жизни, то информация по QR-коду расскажет о том, как и когда жил человек, чем он прославился и почему вошел в историю.

По приблизительным подсчетам, на кладбище в Казани похоронены около сотни мусульманских религиозных деятелей, просветителей и ученых.

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