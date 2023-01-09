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В Татарстане министр по делам молодежи Тимур Сулейманов покинул свой пост

В Татарстане министр по делам молодежи Тимур Сулейманов покинул свой пост

Фото: Министерство молодежи РТ

Министр по делам молодежи Республики Татарстан Тимур Сулейманов покинул свой пост. Он перешел на должность помощника Президента Татарстана Рустама Минниханова, сообщает 116.RU.

С 9 января, то есть с сегодняшнего дня, Сулейманов возглавляет республиканское отделение Российского движения детей и молодежи "Движение первых".

Оно было создано по указу Президента РФ Владимир Путина и призвано объединить молодежь всей страны.

Напомним, Тимур Сулейманов был назначен министром по делам молодежи РТ в сентябре 2021 года. На этому посту он сменил Дамира Фаттахова, который ушел на повышение в Москву и стал заместителем руководителя Федерального агентства по делам молодежи.

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