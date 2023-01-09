В Татарстане министр по делам молодежи Тимур Сулейманов покинул свой пост

Министр по делам молодежи Республики Татарстан Тимур Сулейманов покинул свой пост. Он перешел на должность помощника Президента Татарстана Рустама Минниханова, сообщает 116.RU.

С 9 января, то есть с сегодняшнего дня, Сулейманов возглавляет республиканское отделение Российского движения детей и молодежи "Движение первых".

Оно было создано по указу Президента РФ Владимир Путина и призвано объединить молодежь всей страны.

Напомним, Тимур Сулейманов был назначен министром по делам молодежи РТ в сентябре 2021 года. На этому посту он сменил Дамира Фаттахова, который ушел на повышение в Москву и стал заместителем руководителя Федерального агентства по делам молодежи.

