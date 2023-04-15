В Татарстане метеоролог КФУ попытался найти объяснение резкому похолоданию в республике

Доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев нашел объяснение резкому похолоданию в Татарстане. По его словам, столбики термометров поползут вниз и могут в ночное время достичь отрицательных значений ввиду вторжения в республику холодных воздушных масс из акватории северных морей. Эта же причина объясняет и сильный ветер.

"Создаст условия для сильного ветра. Повышенное атмосферное давление определит антициклонический характер погоды, без осадков", — заявил ученый.

В начале апреля погода побила несколько рекордов, на 8,5 градусов была превышена климатическая норма. Однако, оказавшись на периферии северного холодного антициклона, Татарстан вернется к значениям, близким к климатической норме.

В ближайшие выходные температура воздуха днем составит около 6-10 градусов тепла, но из-за сильного пронизывающего ветра будет казаться еще холоднее.