В Татарстане врачи удалили из матки женщины опухоль размером с футбольный мяч

Нижнекамские медики удалили из матки пациентки опухоль размером с футбольный мяч. 37-летнюю женщину прооперировали в ЦРМБ. Огромная миома не давала женщине нормально жить.

В больницу ее привезли с жалобами на острую боль в животе. Пациентка знала о наличии опухоли, но не заметила, когда она начала стремительно расти.

Сделали УЗИ и ужаснулись - размер миомы был вполне сопоставим с футбольным мячом.

Врачи провели женщине операцию. Они удалили три больших узла и сшили матку, сохранив детородную функцию.