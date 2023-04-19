В Татарстане инфляция в марте упала до 1,9%

Уровень годовой инфляции в РТ в марте 2023 года составил 1,9%, тогда как в феврале был 10,7%. Об этом проинформировали в Национальном банке РТ.

Продукты питания дорожали в марте, но не так сильно, как в феврале ( в марте - 2,7%, в феврале - 10%). Подешевели, в частности, сахар, макароны и хлеб.

"Годовая инфляция резко снизилась из-за эффекта высокой базы: из ее расчета вышел очень сильный ценовой прирост марта прошлого года", – пояснили в Национальном банке.

Товары непродовольственной группы подешевели на 1,6%.

А вот моющие средства поднялись в цене на 16%. Подорожали также косметические и парфюмерные товары.

Услуги в Татарстане снижают уровень инфляции меньше других. К тому же в марте на треть подорожали услуги зарубежного туризма, на 19% выросли услуги в сфере санаторного лечения и оздоровления, на 18% - услуги пассажирского транспорта, отмечает "Татар-Информ".