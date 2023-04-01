В Татарстане лжеинвалиды получили выплаты на 4,5 миллиона рублей, но все равно попались

В Татарстане будут судить лжеинвалидов, которые получили выплаты на 4,5 миллиона рублей

10 лжеинвалидов в Татарстане смогли получить незаконным путем выплаты на 4,5 миллиона рублей, сообщает республиканский Следком.

Следователи установили, что указанные татарстанцы оформили без оснований на то третью группу инвалидности, чтобы получать положенные инвалидам госпособия и социальные выплаты. Таким образом, они получили обманным путем около 4,5 миллиона.

Дела возбудили по статье о мошенничестве при получении выплат, расследование завершено, дела передали в суд.

