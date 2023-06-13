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В Татарстане копить придется восемь лет: эксперты составили рейтинг доступности жилья в регионах

Татарстан оказался на 66 месте в рейтинге регионов РФ по доступности приобретения жилья
В Татарстане копить придется восемь лет: эксперты составили рейтинг доступности жилья в регионах

Яна Лаушкина

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Эксперты портала РИА Новости опубликовали рейтинг российских регионов по доступности в них приобретения жилья. Отмечается, что в первом квартале 2023 года доступность типовых двухкомнатных квартир на вторичном рынке снизилась, если сравнивать с аналогичным периодом 2022 года. По мнению экспертов, связано это с тем, что цены на недвижимость растут быстрее зарплат.

Лучше всех положений в Ненецком автономном округе, а также в Магаданской области. Для того, чтобы сделать жилищные условия лучше, необходимо "затянуть пояса" на два с половиной года, когда как семье из Севастополя в таком состоянии придется жить 14 лет.

Татарстан находится в рейтинге на 66 месте. Минимальное число лет, которое необходимо для того, чтобы семье накопить на квартиру в начале 2023 года - 8,1 года. В 2022 года этот показатель был равен 6,5 года. Средняя стоимость квартир в Республике, площадь которых 60 квадратных метров, на начало 2023 года - 7,7 миллиона.

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