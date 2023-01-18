В Татарстане к новому купальному сезону планируется открыть еще 16 пляжей

В наступившем 2023 году в Татарстане обустроеннх пляжей будет больше, их число планируют увеличить до 16. Об этом проинформировал начальник главного управления МЧС России по республике Рафис Хабибуллин на итоговом заседании коллегии ведомства.

На сегодняшний день в Татарстане официально зарегистрированы 50 пляжей. Так, их количество в республике может увеличиться до 66.

В соседней Башкирии, для сравнения, официально функционируют 126 пляжей. На заседании отметили, что в этом вопросе Татарстану следует изучить опыт коллег.