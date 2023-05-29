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В Татарстане изъято более 3000 литров "паленого" алкоголя

В Татарстане изъято более 3000 литов фальсифицированного алкоголя
В Татарстане изъято более 3000 литров "паленого" алкоголя

Фото: открытые источники

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В Татарстане за период проведения операции "Алкоголь" удалось из нелегального обороты изъять более 3000 литров "паленки". Выявлено в общей сложности 75 административных правонарушений, информирует МВД по РТ.

С начала текущего года цифры еще более впечатляют. Изъяли 15 000 литров спиртосодержащей продукции с признаками фальсификата.

"Также был перекрыт один канал поставки фальсифицированной алкогольной продукции. Выявлено 49 преступлений и 444 административных правонарушения", - сообщает ведомство.

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