В Татарстане изъято более 3000 литов фальсифицированного алкоголя

В Татарстане изъято более 3000 литров "паленого" алкоголя
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В Татарстане за период проведения операции "Алкоголь" удалось из нелегального обороты изъять более 3000 литров "паленки". Выявлено в общей сложности 75 административных правонарушений, информирует МВД по РТ.
С начала текущего года цифры еще более впечатляют. Изъяли 15 000 литров спиртосодержащей продукции с признаками фальсификата.
"Также был перекрыт один канал поставки фальсифицированной алкогольной продукции. Выявлено 49 преступлений и 444 административных правонарушения", - сообщает ведомство.