В Татарстане из-за газового баллона взорвался садовый дом

В Тукаевском районе РТ случился взрыв в садовом доме на территории СНТ "Весна-2". Об этом проинформировали в ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Все случилось накануне, 30 мая, поздно вечером. По данным МЧС, разгерметизировался газовый баллон. Полностью оказался разрушен дом - одноэтажное кирпичное строение, обшитое металлосайдингом. Площадь дома составляла 24 квадратных метра.

Пожара в результате взрыва не случилось.

Люди не пострадали, поскольку в доме на момент ЧП никого не было. Причину взрыва и обстоятельства, которые к нему привели, установят специалисты.

