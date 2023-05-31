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В Татарстане из-за газового баллона взорвался дом

В Татарстане из-за газового баллона взорвался садовый дом
В Татарстане из-за газового баллона взорвался дом

Фото: открытые источники

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В Тукаевском районе РТ случился взрыв в садовом доме на территории СНТ "Весна-2". Об этом проинформировали в ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Все случилось накануне, 30 мая, поздно вечером. По данным МЧС, разгерметизировался газовый баллон. Полностью оказался разрушен дом - одноэтажное кирпичное строение, обшитое металлосайдингом. Площадь дома составляла 24 квадратных метра.

Пожара в результате взрыва не случилось.

Люди не пострадали, поскольку в доме на момент ЧП никого не было. Причину взрыва и обстоятельства, которые к нему привели, установят специалисты.

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