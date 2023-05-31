В Татарстане из-за газового баллона взорвался садовый дом

В Татарстане из-за газового баллона взорвался дом
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В Тукаевском районе РТ случился взрыв в садовом доме на территории СНТ "Весна-2". Об этом проинформировали в ГУ МЧС РФ по Татарстану.
Все случилось накануне, 30 мая, поздно вечером. По данным МЧС, разгерметизировался газовый баллон. Полностью оказался разрушен дом - одноэтажное кирпичное строение, обшитое металлосайдингом. Площадь дома составляла 24 квадратных метра.
Пожара в результате взрыва не случилось.
Люди не пострадали, поскольку в доме на момент ЧП никого не было. Причину взрыва и обстоятельства, которые к нему привели, установят специалисты.