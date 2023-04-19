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В Татарстане из республиканского бюджета на реконструкцию очистных сооружений Казани направят еще миллиард рублей

На реконструкцию очистных сооружений в Казани из бюджета РТ направят еще 1 миллиард рублей
В Татарстане из республиканского бюджета на реконструкцию очистных сооружений Казани направят еще миллиард рублей

Фото: открытые источники

В Казани на реконструкцию очистных сооружений канализации решено направить дополнительно 994 миллиона рублей из бюджета Татарстана. Об этом сообщает объявленный на портале государственных закупок соответствующий тендер.

Работы планируется проводить в три этапа. Временные рамки ограничены периодом с мая 2023 года по ноябрь 2024 года.

Исполнитель работ доложен будет купить и собрать оборудование для песколовок, сделать нормальную насосную станцию. Также в его обязанности войдет обустройство фундаментов, фасада, кровли и внутренних систем жизнеобеспечения и наружных сетей.

На данный момент реконструкция сетей Казани завершена на 56%.

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