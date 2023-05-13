В Татарстане художник нарисовал портрет Раиса Рустама Минниханова нефтью и показал его в Москве

В Москве открылась выставка художника из Нижнекамска Кристиана Апостола. Он отвез в российскую столицу 10 работ, которые выполнил в уникальной технике - все они нарисованы сырой нефтью. Среди экспонатов - портрет Раиса РТ Рустама Минниханова.

Свое увлечение рисованием нефтью художник объясняет республиканскими традициями.

"И как житель, и как художник считаю, что этим нужно гордиться. Это наше преимущество. Хотелось бы стать символом татарского "нефтизма"", — рассказал автор работ.

После экпозиции в Москве автор хочет показать свои картины китайцам, провести выставку в КНР.